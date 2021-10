Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve rettet Punkt beim Spektakel

Der 1. FC Kleve – hier Mike Terfloth (rechts) – zeigte in der Defensive einige Schwächen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft spielt 4:4 gegen den FC Kray. Trainer Umut Akpinar zeigt sich unzufrieden mit der Vorstellung des Teams – und bangt um Niklas Klein-Wiele. Die Anhänger der Gäste verursachen einen Polizei-Einsatz.

Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat sich im Heimspiel gegen den FC Kray einen Punkt erkämpft. 4:4 (2:2) trennten sich die Teams in der Getec-Arena. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Niklas Klein-Wiele für das Team von Trainer Umut Akpinar zum Endstand. Zufrieden war der Coach dennoch nicht: „Natürlich haben die Zuschauer ein sehr unterhaltsames Spiel gesehen. Aber wir haben uns das so nicht vorgestellt. Vier Gegentore sind deutlich zu viel. Zuhause wollen wir anders auftreten.“