Kommunalwahl 2020 : SPD Rees: Schulz, Friedmann und Nattkamp kandidieren für Kreistag

REES/KEVELAER Bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 werden neben den Stadt- und Gemeinderäten im Kreis Kleve auch 54 Kreistagsmitglieder gewählt. Die Reeser SPD schickt dafür drei Kandidaten ins Rennen.

Bereits seit fünf Jahren ist Peter Friedmann Mitglied des Kreistags. Friedmann, der gerne den Kindern im Waldzwergenkindergarten in Haldern vorliest, setzt sich besonders für die Betreuung, Bildung und Förderung der Kleinen und Jugendlichen ein. „Das Kreisjugendamt ist für Rees zuständig. Wir brauchen qualitativ und quantitativ gute Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien. Vieles läuft gut, einiges kann noch verbessert werden“, so Friedmann.

Klaus Nattkamp will sich für den Erhalt unserer Umwelt einsetzen. „Die SPD Rees will keinen weiteren Kiesabbau in Rees und den Ortsteilen. Der Kreis als Genehmigungsbehörde spielt da die entscheidende Rolle. Daher müssen wir unseren Protest in den Kreistag tragen, damit nicht noch mehr Löcher in Rees und den Ortsteilen gerissen werden“, so Nattkamp.