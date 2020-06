An der Reeser Rheinpromenade : Wehr und Polizei retten Mann aus dem Rhein

REES Am Sonntagabend ist ein 37 Jahre alter Mann aus Dinslaken in Rees von Polizei und Feuerwehr aus dem Rhein gezogen worden. Er blieb unverletzt. Wie er ins Wasser stürzte, ist noch unklar.

(bal) Die Wasserschutzpolizei und die Reeser Feuerwehr haben am Sonntagabend in Rees einen Mann aus dem Rhein gerettet. Er wurde von den Einsatzkräften aus dem Wasser gezogen. Ein erster Versuch, den Mann mit einem Rettungsring zu helfen, scheiterte, weil er sich nicht daran festhalten konnte. Schließlich wurde er mit Leinen aus dem Rhein geholt. Die Rettungsaktion spielte sich an der Reeser Rheinpromenade, in Höhe des Steigers der „Germania“, ab. Bei dem Mann handelt es sich um einen 37 Jahre alten Dinslakener. Wie er ins Wasser stürzte, ist derzeit noch unklar. Er kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.