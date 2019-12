Interview Sabine Siebers : „Mehr Grün fürs gesamte Stadtgebiet“

Emmerich Die Emmericher Grünen möchten, dass der Nonnenplatz Bäume bekommt. Die Fraktionschefin der Grünen im Emmericher Rat, Sabine Siebers, erklärt, was es damit auf sich hat.

Aus heutiger Sicht könnte man den Nonnenplatz beinahe schon – leicht ironisch - als Steingarten bezeichnen. Die sind ja nicht mehr wirklich erwünscht. Gibt es weitere Flächen in der Stadt, in denen es zu viel versiegelte Fläche gibt und zu wenig Bäume?

Siebers Steingärten und zu viel versiegelte Flächen sind wirklich nicht erwünscht und entsprechen auch sicher nicht dem Klimakonzept für unsere Stadt. So können wir auch nicht nachvollziehen, warum an der Rheinpromenade im sogenannten Stromland die Anpflanzung von Bäumen durch die Baumfreunde von der Verwaltung abgelehnt wird. Auch hier heizt sich die Fläche auf, und der Hinweis, dass das Stromland so konzipiert worden ist, kann nicht dazu führen, dass man Entscheidungen nicht überdenkt. Früher gab es an der gesamten Rheinpromenade mehr Bäume. Auch die Versiegelungen in der Steinstraße und in der Kaßstraße fördern aus unserer Sicht nicht gerade die Aufenthaltsqualität.