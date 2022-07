Maßnahmen in Kaarst : Spezial-Bewässerung und Förderung für besseres Klima

Kaarst Die anhaltenden Trockenperioden führen auch bei den städtischen Kaarster Bäumen zu Trockenstress, den einige von ihnen nur schwer verkraften. Diese Maßnahmen sollen helfen.

(jasi)Die Stadt agiert schon beim Pflanzen der Bäume dagegen, indem sie besonders klimaresistente Arten pflanzt, die auch längere Zeiten ohne viel Bewässerung und mit hoher Sonneneinstrahlung gut überstehen können. Zudem werden Bewässerungssäcke an Bürger ausgegeben, die eine Baumpatenschaft für einen städtischen Baum in ihrer Nähe übernehmen können. Doch manche Bäume brauchen eine extra Hitzehilfe. Darum wird in den kommenden Wochen der Baubetriebshof mit speziellen Bewässerungswagen durch die Stadt fahren, um hitzeleidende Bäume zusätzlich zu bewässern. Somit soll auch der ältere Baumbestand gesichert werden.

„Wegen der zunehmenden Wohnbebauung sind auch in Kaarst immer weniger zusammenhängende Grünstrukturen, Wiesen und Wälder zu finden. Auch der Trend zu so genannten Schottervorgärten – Gärten mit hohem Steinanteil, die als pflegeleicht gelten – sorgt für weniger Grün und eine geringere Artenvielfalt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bei viel Sonne im Hochsommer führe dies an einigen Stellen im Stadtgebiet zu „Hitzeinseln“ – Stellen ohne viel Grün, die sich stark erhitzen und auch über Nacht kaum abkühlen.