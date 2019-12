Interview Botho Brouwer : Pflicht: Geruchsgutachten fürs Dorf

Emmerich-Dornick Seit 2006 bemüht sich Botho Brouwer, dass das alte Pioniergelände in Dornick (420 Einwohner) bebaut werden kann. Der Vorgang zeigt das Ausmaß, das die Bürokratie mittlerweile angenommen hat.

Zehn Häuser, eine Straße. Das ist das kleine Baugebiet in Dornick. Wie viele Aktenordner füllt die Sache mittlerweile eigentlich?

Hobbies : Reisen, Radfahren, Ehrenvorsitzender des SV Emmerich-Vrasselt, Vereinsarbeit in den Ortsteilen Vrasselt und Dornick.

Funktionen in der Politik : Seit 1980 CDU-Mitglied , seit 1989 im Ausschuss für Stadtentwicklung, seit 2009 Ratsmitglied.

Geburtsdatum und -ort: 1. Dezember 1947 in Herne, Westfalen

Name: Botho Brouwer

Die Menschen, die in Dornick auf dem Dorf ein Haus kaufen, wohnen nicht weit weg vom Bauern. Sie mussten als Unternehmer ein Geruchsgutachten in Auftrag geben. Das war kein Scherz, sondern Vorschrift. Können Sie erklären, was das soll?