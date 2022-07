MIT besucht Baumschule Baum & Bonheur : CDU-Mittelständler wollen mehr Gewerbeflächen

Nettetal Die Mittelstandsvereinigung MIT hat ihren Vorstand neu gewählt und sich auf eine Tour zu und mit einem wichtigen Arbeitgeber in Nettetal gemacht.

Die Mitglieder der Nettetaler CDU-Mittelstandsvereinigung MIT haben auf Kontinuität gesetzt und ihre Vorsitzende Helma Josten und deren Vize Ralf Stobbe für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt – und zwar einstimmig. Der Vereinigung gehören rund 30 Mitglieder an. Eines ihrer wichtigsten Ziele sei, so Stobbe, dass weitere Flächen ausgewiesen werden, auf denen sich kleinere Mittelständler, wie zum Beispiel Handwerker, ansiedeln können. Die MIT möchte auch Unternehmern eine Plattform für Kontakte bieten. Dem Kennenlernen diente denn auch ein Ausflug, den die Besucher nach einer Mitgliederversammlung zur Baumschule Baum & Bonheur machten. Das Unternehmen – früher Lappen Baumschule – wurde 2021 von der Unternehmerfamilie Overlack erworben. Auf rund 500 Hektar Freifläche in Deutschland und den Niederlanden kultiviert es mehr als 300.000 Bäume. „Ein landschaftsprägenderer Faktor“, sagt Stobbe. Und mit rund 140 Beschäftigten sei Baum & Bonheur auch ein wichtiger Arbeitgeber in Nettetal. Jörg Hoffmann, Leiter der Prozess- und Betriebsoptimierung, und Sabine Theobald, Leiterin des Marketings bei Baum & Bonheur, begleiteten die MIT-Besucher auf einer Busreise, die die Arbeitsweise des Unternehmens unter anderem auch in den Niederlanden bei Reuver vorstellte.