Expertentreffen : Tagung zur neuen Pflege-Ausbildung

Emmerich Im Januar startet die neue generalisierte Pflege-Ausbildung, die Kranken-, Gesundheits-, Alten- und Kinderkrankenpfleger zusammenfasst. Über die Chancen diskutierten Experten in Emmerich.

Am Freitag richtete die Krankenhausgesellschaft „pro homine“ in der Senioreneinrichtung St. Augustinus ihre dritte Pflegefachtagung aus. „Die Profession Pflege, ihre Inhalte und Rahmenbedingungen sind in der Öffentlichkeit ein wichtiges Thema und das ist gut so“, sagte Sylvia Guth-Winterink, zentrale Pflegedienstleiterin der pro homine und Hauptorganisateurin der Fachtagung, in der es unter anderem um „Selbstbestimmtes Handeln in der Pflege“ ging.

Zentrales Thema der Tagung war die neue generalisierte Pflege-Ausbildung, die im Januar 2020 startet. „Bisher gab es drei Ausbildungen zum Kranken- und Gesundheitspfleger, Altenpfleger und Kinderkrankenpfleger. Diese laufen jetzt aus. Wir generieren aus den drei Berufen den komplett neuen Beruf der Pflegefachmänner und -frauen“, erklärte Andreas Bock, Leiter des Bildungszentrums Niederrhein Wesel. „Diese neue Berufsgruppe übernimmt die Versorgung der Patienten in allen Lebensbereichen, von der Geburt bis zum Lebensende.“ Pro homine hat die Anzahl der Ausbildungsplätze um 43 Prozent erhöht – von derzeit 294 auf 420. Die gute Aussicht für alle Azubis: In der Pflege gibt es eine 100-prozentige Jobgarantie. Und die neue Ausbildung wird in Europa anerkannt. Seit acht Jahren besteht zudem die Möglichkeit, an der Ausbildung ein Studium über drei Semester anzuhängen und mit dem Bachelor-Abschluss einen akademischen Titel zu erwerben. Die intensive Ausbildung sei wichtig, denn wegen des Ärztemangels werde in Zukunft die Gesundheitsversorgung immer mehr über die Pflege geleistet werden müssen, so Guth-Winterink.