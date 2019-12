Ära-Ende : Ortsvorsteher Conny Meyboom verabschiedet

Empel Noch am Tag seiner Verabschiedung nutzte der 85-Jährige die Ratssitzung, um sich für Empel einzusetzen. Sohn Josef wird das Amt übernehmen und tritt dabei in große Fußstapfen: Vater Conny war 21 Jahre lang Ortsvorsteher.

Conny Meyboom wäre nicht Conny Meyboom, wenn er den Tag seiner Verabschiedung nicht auch noch zum Wohle des Ortsteils Empel genutzt hätte. So stellte der ehemalige Ortsvorsteher zu Beginn der Ratssitzung im Bürgerhaus, in der sogenannten „Fragestunde für Einwohner“, den Antrag, die Stadt Rees möge sich der Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Empel annehmen: „Die Uhr läuft zwar, aber nicht richtig. Von beiden Seiten verkehrt. Vielleicht kann die Stadt helfen, irgendwie was ausfindig zu machen, dass wir das Ding wieder zum Laufen kriegen. Das wäre für die Gemeinde ein wunderbares Bild und für die Stadt eine Bereicherung.“ Bürgermeister Christoph Gerwers entgegnete, der Rat unterstütze diesen Antrag vehement und „die Uhrenexperten in unserer Verwaltung“ würden eine Lösung finden.