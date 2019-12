Politik : Doppelspitze für die Innenstadt-CDU

Emmerich Silke Jelinski und Christoph Byloos sind die neuen Sprecher des CDU-Ortsverbandes Emmerich-Mitte. Sie stehen den Bürgern als Ansprechpartner für alle Belange, die die Innenstadt, Speelberg und Leegmeer betreffen, zur Verfügung.

Ergebnisse Die Umfrage, die im Sommer begann, ist mittlerweile abgeschlossen. Ihre Ergebnisse wurden jüngst auf der Mitgliederversammlung der CDU vorgestellt. „Den meisten Befragten waren die Themen Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit am wichtigsten“, sagt Fraktionschef Matthias Reintjes. Das Thema „Neumarkt“ hingegen habe sich am unteren Ende der Liste wiedergefunden.

Neues Format „Emmerich, wie geht’s dir?“ – mit dieser Frage wollte die CDU von den Bürgern der Stadt und den Ortsteilen wissen, welche Themen ihnen unter den Nägeln brennen. An Ständen und im Internet konnten die Teilnehmer an diesem neuen Format des Bürgerdialogs diese Frage beantworten. Die CDU ist mit der Resonanz zufrieden, über 250 Bürger machten mit.

Überlegungen, die Ortsverbände – wie es in anderen Städten am Niederrhein bereits der Fall ist – zugunsten eines Dachverbandes zu ersetzen, gab es zwar, doch waren die schnell vom Tisch. Eben weil in den Dörfern die Ortsverbände besonders stark sind. „Warum soll man etwas ändern, was erfolgreich ist“, sagt Reintjes, dessen Partei für den Ortsverband Mitte eine neue Lösung präsentiert. Denn mit Christoph Byloos und Silke Jelinski gibt es jetzt ein Duo, dass als neue Ansprechpartner für die Bürger die Belange der Innenstadt, Speelbergs und Leegmeers weiter voran bringen will.