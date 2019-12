Katastrophenschutz : Warn-Technik auf neuestem Stand

REES In Rees gibt es jetzt flächendeckend digital angesteuerte Sirenen. Sie sollen die Bevölkerung künftig lauter und auch an zusätzlichen Standorten warnen.

(RP) Die Arbeiten zur Modernisierung des Reeser Sirenensystems sind abgeschlossen. Die neuen, digital angesteuerten Sirenen werden ab sofort aber spätestens am Samstag, 7. Dezember, 12 Uhr, im Rahmen des kreisweiten Probealarms in Betrieb gehen.

Um 12 Uhr An jedem ersten Samstag im Monat werden um 12 Uhr die digitalen Sirenen durch einen Probelalarm getestet. Der nächste kreisweite Probealarm findet am 7. Dezember um 12 Uhr statt. Dann ertönt der zur Warnung der Bevölkerung bestimmte einminütige auf- und abschwellender Heulton.

Um dies zu ermöglichen, war es notwendig, zusätzliche Standorte zu ermitteln und diese Standorte mit Sirenen auszustatten. Neu hinzu gekommen sind beispielsweise Standorte in Groin, Empel, an der Straße Op de Geest in Mehr oder am Grüttweg in Richtung Esserden.