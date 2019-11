Plakatmuseum Emmerich : PAN-Kalender 2020: So schön wie nie

EMMERICH Ab sofort ist der PAN-Kalender wieder im Museum in der Agnetenstraße erhältlich. Die 21. Auflage besticht durch besonders schöne Motive. Sie wurden auch durch die Schenkung der Rechtsgesellschaft VG Bildkunst möglich.

Wer die aktuelle Ausstellung im PAN-Kunstforum mit Werken Heiner Schlesings noch nicht gesehen hat, sollte sich jetzt sputen. Nur noch bis zum 22. Dezember ist die große Retrospektive jenes Malers zu sehen, der die halbe Welt bereist hat und von eben diesen Reisen viele seiner künstlerischen Impulse erhielt. Die sehenswerte Ausstellung ist aber nicht der einzige Grund für einen Besuch des Museums an der Agnetenstraße vor den Weihnachtstagen. Denn nur dort ist der PAN-Kalender erhältlich, der soeben in seiner 21. Auflage erschienen ist.

PAN-Kuratorin Christiane van Haaren hat dieses mal einen besonders kunstvollen Kalender zusammenstellen können. Möglich wurde dies durch eine Schenkung der Rechtsgesellschaft VG Bild mit Sitz in Bonn. Die Verwertungsgesellschaft übernimmt für Künstler und deren Erben eine Art Treuhändertätigkeit und schüttet an sie Gelder aus, wenn ihre Bilder in Publikationen veröffentlicht werden. Das PAN hat daher sehr oft mit dieser Institution zu tun, und wurde jetzt von der Gesellschaft angesprochen, ob es nicht Interesse an einer Schenkung von Plakaten hätte, die aufgrund eines neuen Archivsystems nicht mehr benötigt werden. Der Vorsitzende des PAN-Fördervereins Reinhold Sluyterman hatte Interesse und so kam das Emmericher Museum jetzt zu gut 600 weiteren Plakaten, mit denen es seinen Bestand auffüllen kann.