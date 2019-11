Antrag an den Rat : CDU will für Praest ein Dorfentwicklungskonzept

CDU will für Praest ein Dorfentwicklungskonzept

Antrag an den Rat

PRAEST Weil der Emmericher Ortsteil von der Betuwe besonders betroffen ist und die Kirche Überlegungen zu ihren Immobilien anstellt, will die CDU ein Dorfentwicklungskonzept für Praest auf den weg bringen.

(bal) Die CDU hat ein Dorfentwicklungskonzept für Praest beantragt. Entsprechende Haushaltsmittel für den Auftrag an ein Planungsbüro sollen demnach im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt werden, heißt es in der Eingabe an den Rat der Stadt Emmerich.