Kultur : Reeser Sinfoniekonzert im Bürgerhaus

Rees Zu Gast werden das Philharmonische Orchester Köln und der Pianist Dominic Chamot sein.

(RP) Die Musikfreunde werden sich freuen, denn auch in diesem Winter kommt das Philharmonische Orchester Köln unter der Leitung von Theo Römer zum Reeser Sinfoniekonzert am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr ins Bürgerhaus. Solist ist der junge Pianist Dominic Chamot, der beim Neujahrskonzert 2018 im Totentanz von Franz Liszt durch ein brillantes Tastenfeuerwerk beim Reeser Publikum Begeisterungsstürme auslöste.

Dominic Chamot ist der dritte Sohn eines deutsch-schweizerischen Musiker-Ehepaares und wurde 1995 in Köln geboren. Er konnte sich in den letzten Jahren bei diversen nationalen sowie internationalen Wettbewerben behaupten und erhielt 17 Preise. Dies und die regelmäßige Teilnahme an Meisterkursen bei renommierten Pianisten führt zu einer regen Konzerttätigkeit als Kammermusiker und Solist. Seit 2014 lebt er in Basel und studiert bei Claudio Martínez-Mehner. 2017 schloss er seinen Bachelor mit Höchstnote ab und studiert nun im Solisten-Masterstudiengang weiter. Er trat bei verschiedenen Festivals auf (Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Schwetzinger Mozartfest) und spielte mit Orchestern wie dem WDR-Sinfonieorchester, dem Sinfonieorchester Basel und dem RSO Wien.