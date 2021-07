Anfrage der CDU : Kreis Kleve soll Auskunft zu Katastrophenschutz geben

Kreis Kleve Wie ist es um den Katastrophenschutz im Kreis Kleve bestellt? Das will die CDU-Fraktion nun von der Kreisverwaltung wissen. Dabei sollen auch die kleinen und Gewässer in den Blick genommen werden.

Die Folgen der Unwetter in Teilen von Nordrhwein-Westfalen und anderen Bundesländern führen uns derzeit wieder vor Augen, dass Starkregenereignisse in kürzester Zeit zu verheerenden Zerstörungen führen können. Die Fraktion der CDU hat nun einen Antrag zur Sitzung des Kreistags am 30. September zum Thema Katastrophenschutz im Kreis Kleve gestellt. In dem Anschreiben an die Landrätin möchten die Christdemokraten unter anderem wissen, wie der Bevölkerungsschutz im Kreis Kleve aufgestellt ist. Wie erfolgt eine Gefahrenbewertung und die Umsetzung der daraus nötigen Maßnahmen? Dabei sollen insbesondere die kleinen und mittleren Flüsse, Gewässer und eine mögliche Überlastung der Kanalisation in den Blick genommen werden.