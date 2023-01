Kultur Kunstsalon eröffnet am Samstag im PAN

Alles in allem zeigt der Kunstsalon einen mutigen Mix aus Street Art, Malerei, Fotografie, Skulpturen sowie Digital- und Videoarbeiten. Bei der Vernissage am Samstag wollen alle Künstler anwesend sein. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis zum 25. Februar zu sehen, an den Wochenenden werden Führungen angeboten.