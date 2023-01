Aufgrund zahlreicher Sprengungen Kuster Oil denkt über Geldautomaten nach

Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei der Sparkasse Rhein-Maas nahegelegt, ihren Geldautomaten an der Isselburger Straße in Haldern stillzulegen. Zu viele Menschen wohnen dort in unmittelbarer Nähe, zudem gibt es nahe an der Bankfiliale auch noch einige Geschäfte. Die Sparkasse ist der Empfehlung gefolgt und hat in Deutsch, Niederländisch und Englisch einen Hinweis angebracht, dass der Automat nicht in Betrieb ist. Ob das die Täter abhält?