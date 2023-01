Gemälde wird versteigert Reeser Rheinansicht kommt unter den Hammer

Bei der Reeser Gemäldebörse im November bot er das Ölgemälde am ersten Tag für 1000 Euro an und folgte damit der Expertise des Galeristen Heinz Janssen aus Kevelaer. Am zweiten Tag sank der Preis auf 500 Euro, doch das Bild fand keinen Käufer. Da dem Eigentümer der Aufwand zu groß war, das Bild wieder nach Moers bringen zu lassen, traf er mit dem Reeser Geschichtsverein die Vereinbarung, das Gemälde Mühlenturms in seine stadthistorische Ausstellung „Windmühlen in Rees und den Ortsteilen“ im Koenraad-Bosman-Museum zu integrieren. Ein Schild weist darauf hin, dass diese Rheinansicht bis zum Ausstellungsende am 26. Februar versteigert wird. Gebote können an info@ressa.de geschickt werden. Das höchste Gebot kommt dem gemeinnützigen Geschichtsverein als Spende zugut.