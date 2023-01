Meisterschüler von Gerhard Richter in Hilden „Traumhafte“ Kunst im Bürgerhaus

So bewirkt das Bild eines Birkenwäldchens, auf dem fast in einer Art Mimikry versteckt ein Mann, der als SS-Scherge identifiziert werden könnte, sowie fast überwucherte Kreuze zu sehen sind, einen starken Impuls gegen das Vergessen. Seine Siebdrucke zeigen Frauen, jeweils in Jumpsuits, in unterschiedlichen Situationen, mit geschlossenen Augen in tiefer Entspannung, mit schielenden Augen, weil acht „Mannsbilder“ verwirrend um sie herum schwirren, oder auch mit roten Augen, in jeder Hand einen Totenschädel. Die reiche Kakteen-Vegetation auf Sizilien, wo Reuber einen Studienaufenthalt verbrachte, inspirierte ihn zu dem Bild einer Frau vor einem blühenden Kakteendickicht, das die Ambivalenz zwischen Verführung durch zarte Blüten einerseits und andererseits eine stachelige Unnahbarkeit versinnbildlicht.