Pippo Polina zu Gast in Kaarst Schüler sprechen mit Künstler über die Mafia

Für Schüler der Gesamtschule Büttgen und des Georg-Büchner-Gymnasiums steht am kommenden Sonntag (15. Januar ab 15.30 Uhr) im Albert-Einstein-Forum ein besonderen Treffen mit dem italienischen Liedermacher und Poeten Pippo Pollina an. Dann diskutieren die Schüler, die zum kommenden Abiturjahrgang gehören, mit Pollina über das Thema Mafia. Die Schüler haben Italienisch gelernt und bereiteten sich fachlich auf diese Diskussion vor. Pippo Polina spricht sehr gut deutsch; er wohnt seit vielen Jahren in Zürich. Die Diskussion wird daher in deutscher Sprache geführt.