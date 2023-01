Lichterfest im Nachbarstädtchen Strahlendes Spektakel in ‘s-Heerenberg

‘s-Heerenberg · Im niederländischen Städtchen soll das Lichterfest „Candy Castle Light Event“ am 21. und 22. Januar Besucher anziehen. Höhepunkt: die Lichtershow am Huis Bergh. Eine Route führt zudem an weiteren Wahrzeichen entlang.

12.01.2023, 15:37 Uhr

Im Mittelpunkt des Lichterfests: das Huis Bergh. Um das Schloss führt eine besondere Route. Foto: Kasteelstad verlicht

Von Emma Büns