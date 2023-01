Neues Programm Volkshochschule startet wieder durch

Rees In Rees ist in diesem Jahr der Bereich Psychologie und Erziehung mit zwei Veranstaltungen vertreten. „Herausforderung im Wechsel der Jahre“ heißt es am 23. Februar und „Ohne Grenzen geht es nicht“ am 27. April. Ab 9. Februar gibt es donnerstags um 14 Uhr wieder einen PC-Kurs Grundlagen, der sich für alle eignet, die bei den ersten Schritten am PC begleitet werden möchten.