Insektenplage am Niederrhein : Jetzt soll die Raupe in die Falle gehen

Jetzt soll die Raupe in die Falle gehen

Insektenplage am Niederrhein

REES Der Eichenprozessionsspinner hatte die Region fest im Griff. Jetzt könnte es ihm an den Kragen gehen. Emmerich und Kevelaer haben bereits Interesse.

Die besten Ideen sind offenbar die, die du bekommst, wenn du selbst betroffen bist. Ingo Bross stellte vor einiger Zeit plötzlich fest, dass er unangenehmen Hautausschlag am Arm bekam. Er ging der Sache auf den Grund und fand die Ursache nur wenige Meter neben seiner Halle im Reeser Gewerbegebiet. Dort stand eine Eiche, in der sich der Eichenprozessionsspinner eingenistet hatte. Deren Härchen hatten den Hautausschlag verursacht. Bross ließ die Sache nicht mehr los, denn er wusste, dass Kommunen und Privatleute seit Jahren mit großem Aufwand gegen die lästige Raupe kämpfen. Die Tiere werden abgesaugt, verbrannt, oder es wird ihnen per Chemiekeule zu Leibe gerückt.