Caravaning im Trend : Im Reisemobil das Gefühl von Freiheit spüren

Der Niederrhein ist bei Reisemobilisten äußerst beliebt. Das zeige eine Grundlagenstudie. Foto: NT/Malte Schmit

Kreis Viersen Reisemobilisten sind am Niederrhein immer willkommen. Schon während der Corona-Pandemie machten sie einen großen Teil der Urlauber aus.

Vom Mini-Caravan bis zum rollenden Luxusreisemobil: Der Niederrhein sei ein begehrtes Reiseziel für alle Reisemobilisten, meint die Niederrhein Tourismus GmbH. Zu Recht: „Es gibt nur wenige touristische Regionen im Land, die sich so überzeugend und klar zum Reisemobiltourismus bekennen wie der Niederrhein“, zitiert der Niederrhein Tourismus das Fachmagazin „pro mobil“.

Auf der Messe Caravan Salon 2022 vom 26. August bis 4. September in Düsseldorf stellt der Niederrhein Tourismus gemeinsam mit dem Arbeitskreis „Reisemobil und Camping am Niederrhein“ die Region zwischen Rhein und Maas vor. Die Region gehöre zu den begehrtesten Reisezielen für Wohnmobilurlauber in Deutschland, macht der Niederrhein Tourismus deutlich. Das habe die Grundlagenstudie „Wirtschaftsfaktor Campingplatz- und Reisemobil-Tourismus in Deutschland 2020/ 2021“ ergeben. Dabei liege der Niederrhein bei den Umsätzen auf Platz drei hinter Mosel/Saar und der Ostsee, aber noch vor der Lüneburger Heide und dem mittleren Schwarzwald.

Dass der Niederrhein zu den begehrtesten Mobil-Reisezielen in Deutschland gehört, hänge mit der großen Dichte an Camping- und Reisemobilstellplätzen zusammen. Rund 40 Stellplatzangebote stünden zur Verfügung. Die Liste reiche von kleinen, verträumten Plätzen im Wald oder am Wasser bis zu herausragenden Anlagen der höchsten Kategorie mit fünf Sternen.

Ein Beispiel: Der Reisemobilpark Kempen liegt in attraktiver Lage an der Berliner Allee, gleich neben dem Schwimmbad Aquasol. Der Platz ist ganzjährig nutzbar und bietet 29 Stellplätze. Nach wenigen Gehminuten befindet man sich mitten in der Kempener Altstadt. Auch in Grefrath-Oedt erfährt der Stellplatz „Niers-Perle“ in naher Zukunft eine Frischzellenkur. Der Platz wird ehrenamtlich von der Initiative „Perspektiven für Oedt“ betreut und liegt ebenfalls in attraktiver Lage gleich neben der Burg Uda. Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) wird auch über eine Toilettenanlage an der Burg Uda nachgedacht, die dann von den Reisemobilisten mitgenutzt werden könnte. Spärlicher ist das Angebot für Reisemobilisten in Willich. Hier lege man mehr Wert auf Übernachtungen im Messebereich, teilte die Stadt Willich schon vor gut einem Jahr mit. In Vorst gebe es zwar einen Platz gleich neben dem Sportplatz, allerdings sei eine Wasser- und Stromversorgung nicht gewährleistet.

Der Niederrhein bietet die richtigen Rückzugsorte, um die Seele baumeln zu lassen. Morgens von Vogelgezwitscher an der Niers geweckt werden, abends den Sonnenuntergang über Schlibeck genießen: Eine Auszeit in der Natur mache so die kostbarste Zeit des Jahres zu einem ganz besonderen Erlebnis, teilte der Niederrhein Tourismus mit.

Der Niederrhein sei beliebt wegen seiner großartigen Natur, dem engmaschigen und gut ausgebauten Radwegenetz und den vielen hübschen Städten mit ihren zum Teil mittelalterlichen Marktplätzen. Gerade hat der Kreis Viersen seine Radroute für den Monat August veröffentlicht: Da wird das zehnjährige Jubiläum des insgesamt 125 Kilometer langen „Bahnradweg Kreis Viersen“ gefeiert. Ein Teilstück reicht von Kaldenkirchen nach Kempen – auch hier auf einer ehemaligen Bahnstrecke, die deshalb auch auf der kaum spürbaren Anhöhe zwischen Lobberich und Grefrath leicht zu bewältigen ist.

Alle Infos zu den angebotenen Stellplätzen in der gesamte Region hält der neue Faltplan des Niederrhein Tourismus bereit, den der Arbeitskreis „Reisemobil und Camping am Niederrhein“ erstellt hat. Der Faltplan listet übersichtlich Camping- und Reisemobilstellplätze auf und gibt Infos zu Größe, Ausstattungsmerkmalen sowie der nötigen Ver- und Entsorgung. Dazu gibt es Hinweise zur Barrierefreiheit und zu nächstgelegenen Einkaufsmöglichkeiten. Infos gibt es auch auf der Internetseite des Niederrhein Tourismus.

