ELTEN : Ladendieb tritt nach Hausdetektiv

ELTEN Am Mittwoch hat ein ertappter Ladendieb einen Hausdetektiv in einem Discounter in Elten angegriffen. Er hatte alte Einlegesohlen gegen neue ausgetauscht. Der Dieb konnte flüchten.

Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr wechselte ein unbekannter Täter in einem Discounter an der Beeker Straße seine alten Einlegesohlen gegen neue, steckte die Alten in die Verpackung und legte sie wieder zurück ins Regal. An der Kasse bezahlte er dann seine übrigen Einkäufe. Dort wurde er vom Ladendetektiv angesprochen und in dessen Büro geführt. Aus dem Büro flüchtete dann über das Lager in den Außenbereich des Discounters.