Bürgermonitor : Viel Zuspruch für Norbert Zuckermann

Norbert Zuckermann. Foto: Markus Balser

HAFFEN An den an ALS erkrankten Haffener, der mit dem Kreis Kleve im Streit über den Grad seiner Schwerbehinderung liegt, haben sich mittlerweile viele gewandt, die Ähnliches erlebt haben. Er will mit ihnen die Zustände ändern.

Norbert Zuckermann geht es den Umständen entsprechend gut. In seinen Wagen kann der 60-Jährige zwar nicht mehr ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen, aber Autofahren kann der ehemalige Motorsportler noch. „Aber auch das wird bald vorbei sein“, ist sich der Haffener sicher.

Norbert Zuckermann ist an ALS erkrankt. Ohne Rollator kann er kaum noch laufen. In seinem Alltag ist er bereits stark eingeschränkt, bei vielem auf die Hilfe seiner Frau angewiesen. Die tödliche Krankheit, Ende letzten Jahres bei ihm diagnostiziert, schreitet voran. Sie ist unheilbar. Wie berichtet, liegt Zuckermann seit Monaten im Clinch mit dem Kreis Kleve über den Grad seiner Behinderung. Nach einem ersten Antrag, den er Anfang des Jahres stellte, wurde er zu 30 Prozent schwerbehindert eingestuft. Nach einem Widerspruch kam im August eine neuerliche Einstufung auf 70 Prozent. Für ihn immer noch keine adäquate Beurteilung.

info So erreichen Sie die Redaktion Aufgabe „Bürgermonitor“ – darunter beschreibt die Redaktion Defizite, deckt Missstände auf, erinnert Politik an Versprechen. Kontakt Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an die Adresse emmerich@rheinische-post.de schicken.

Die RP hatte über den Fall, zu dem sich der Kreis Kleve nicht äußern will, berichtet. Viele Leser haben daran Anteil genommen, etliche haben sich mit Norbert Zuckermann in Verbindung gesetzt. „Ich habe mittlerweile gut 30 Kontakte von Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist“, sagt Zuckermann, der sich vom Kreis Kleve hingehalten fühlt und davon überzeugt ist, dass er kein Einzelfall ist, möglicherweise sogar ein System hinter seiner Beurteilung stecke.

Das glauben auch viele, die mit dem Haffener in Kontakt traten. „Im Kreis Wesel wäre meine Beurteilung anders ausgefallen, hat mir mein Arzt gesagt“, ist in einem der Schreiben zu lesen, die an Norbert Zuckermann gingen. Über einen Fall ärgert er sich dabei ganz besonders: Da wurde einem Mann wegen Operationen an beiden Hüften eine unbefristete Schwerbehinderung von 70 Prozent attestiert. Als er eine Verschlimmerung erfuhr und damit eine Erhöhung des Schwerbehindertengrades beantragte, wurde er auf 60 Prozent zurückgestuft. Begründung: Die Gesetzeslage habe sich geändert. „Da stellt sich die Frage, was das Wort unbefristet eigentlich heißt. Und warum konnte der Mann nicht vorab vom Kreis informiert werden, was sein Antrag zur Folge hat“, fragt Zuckermann.

Aufgrund der Berichterstattung in der RP hat sich bei dem Haffener auch die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gemeldet. Sie sitzt in Kleve und berät – unabhängig von Leistungsträgern und Leistungserbringern – kostenlos Menschen mit Behinderungen, Kranke und deren Angehörige, die sich im bürokratischen Dickicht zurechtfinden müssen. Ein wesentlicher Bestandteil des Beratungsangebotes ist die so genannte Peer-Beratung. Dabei beraten selbst Betroffene andere Betroffene, bestenfalls immer dann, bevor ein erster Antrag gestellt wurde. Vor Gericht hilft die EUTB hingegen nicht.

Eine der Peer-Beraterinnen aus Kleve ist Heidi Graf. Sie würde sich wünschen, dass Behörden transparenter über ihre Entscheidungen informieren würden. „Da ist für Betroffene oftmals vieles nicht nachvollziehbar“, sagt sie und verweist auf die Homepage des Landschaftsverbandes Rheinland (www.lvr.de). Der LVR hat dort zur Information eine konkrete Liste aufgeführt, welcher Grad an Schwerbehinderung an welche Beeinträchtigungen geknüpft wird.

Doch treffen diese Vorgaben tatsächlich immer zu? Von den vielen ihm geschilderten Fällen hat Norbert Zuckermann einer ganz besonders entsetzt: der eines kleinen Kindes, dem vor drei Jahren der Unterschenkel amputiert werden musste. Zunächst stellte der Kreis einen Schwerbehindertenausweis von 80 Prozent und dem Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) aus. Doch in diesem Jahr wurde das Kind auf 60 Prozent zurückgestuft und das Merkzeichen aG aberkannt, weil eine erhebliche Besserung eingetreten sei. Die Meinung der Eltern und des Kinderarztes seien dabei völlig ignoriert worden.

Es sind Fälle wie diese, die Norbert Zuckermann weiter antreiben, eine Änderung der Zustände mit weiteren Betroffenen herbeizuführen. „Es geht hier nicht um mich, sondern darum, künftigen Betroffenen solche Erlebnisse zu ersparen“, sagt er.