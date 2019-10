Zerstörung Emmerichs vor 75 Jahren : Vergangenheit in die Gegenwart geholt

Lichtkünstler Oliver Kretschmann projiziert Fotos aus dem Herbst 1944 am Standort der Aufnahme an Hauswände und andere Flächen. Hier eine Aufnahme der zerstörten Königstraße an einer Hauswand in der Straße. Foto: Oliver Kretschmann

EMMERICH Lichtkünstler Oliver Kretschmann zeigt am Montag Aufnahmen eines Projekts im Rathaus, bei denen er Bilder des 1944 zerstörten Emmerichs auf Hauswände am selben Standort projizierte.

Der Emmericher Lichtkünstler Oliver Kretschmann hat zum Gedenktag an die Zerstörung der Stadt Emmerich am Rhein am kommenden Montag, 7. Oktober, ein beeindruckendes Projekt gestartet: mit seinem Overhead-Projektor ist er an verschiedenen Stellen in der Innenstadt unterwegs gewesen und hat dort Fotografien, die 1944 unmittelbar nach der Bombardierung aufgenommen worden sind, an demselben Standort an Hauswände oder andere Flächen projiziert. „Ich habe die ersten Ergebnisse gesehen. Diese Form der Darstellung schafft es, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen“, sagte Bürgermeister Peter Hinze.