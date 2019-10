Rees : 18-Jähriger bei Unfall auf der B67 schwer verletzt

Rees Ein Reeser (18) ist am Sonntagabend mit seinem Pkw von der B67 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

(RP) Bei einem Unfall am Sonntagabend ist ein 18-Jähriger auf der Reeser Landstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der junge Reeser gegen 19 Uhr auf der B67 unterwegs. In Richtung Rees, circa 100 Meter vor der Kreuzung zur Groiner Allee, verlor er die Kontrolle für über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn, überfuhr einen Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Am Citroen entstand erheblicher Sachschaden.