Heiligenhäuschen in Heeren-Herken : Das Wahrzeichen ist wieder da

Heiligenhäuschen in Heeren-Herken

Pfarrer Michael Eiden segnete am Donnerstag im BEisein vieler Gläubiger das neue Heiligenhäuschen ein. Foto: Markus Balser

Heeren-Herken Am Donnerstag wurde das Heiligenhaus in Heeren-Herken unter Anteilnahme vieler Gläubiger eingesegnet. Es war binnen kurzer Zeit gleich zweimal bei Unfällen zerstört worden. Jetzt wurde es wieder völlig neu aufgebaut.

Dass das Heiligenhaus in Heeren-Herken jetzt schon zum zweiten Mal binnen weniger Jahre neu aufgebaut werden musste, weil ein Auto dagegen fuhr, ist eine jener Geschichten, die man wohl kaum glauben würde – hätten sich nicht am Donnerstag gut 120 Gläubige zusammen mit Pfarrer Michael Eiden an der Kreuzung Halderner Straße/Heerener Straße eingefunden, um genau jenes Häuschen zu segnen und seinen gelungenen Wiederaufbau zu feiern.