Familie Salm-Salm: Fürstlicher Geburtstag in Anholt

Isselburg Die Familie Salm-Salm gehört zum deutschen Hochadel. Ihr Oberhaupt, Fürst Carl Philipp, wird heute 85 Jahre alt.

Auf der Wasserburg Anholt ist er geboren. Noch heute ist sie sein Wohnsitz. "Ich bin hier vom Haus", sagt Fürst Carl Philipp zu Salm-Salm schon mal gerne, wenn er Gäste im Inneren des Burghofs begrüßt. Am heutigen Samstag feiert er den 85. Geburtstag.

Am 19. Mai 1933, es ist ein Freitag, erblickt Carl Philipp Joseph Petrus Cölestinus Balthasar Prinz zu Salm-Salm, so sein Taufname, in Anholt das Licht der Welt. Eigentlich ist für ihn nicht die Rolle als späterer Chef des Adelsgeschlechts vorgesehen. Doch sein älterer Bruder stirbt im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff. Gerade die Schrecken des Krieges sind auch über sieben Jahrzehnte später noch beim Fürst präsent. "Die ganze Familie hat im Keller gelebt, weil es in den anderen Stockwerken nach den Bombenangriffen durchgeregnet hatte", erinnerte er sich in einem früheren Interview.

Info Das Fürstentum war sogar mal ein richtiger Staat Das wissen die meisten Menschen nicht. Das Fürstentum der Familie Salm-Salm war mal ein eigener Staat im Sinne des Völkerrechts. Geschichte Das Fürstentum Salm war vom 30. Oktober 1802 bis zum 28. Februar 1811 ein eigener Staat. Er stand unter dem Einfluss von Frankreich. Napoleons Truppen hatten damals das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen besiegt. Napoleon zog deutsche Herrscher an seine Seite. Darunter auch die Anholter Fürsten. Er wollte so seine Macht sichern. Weiblicher Einfluss Eine Tochter des Hauses Salm-Salm, Fürstin Amalie Zephyrine, war mit Napoleons erster Frau Joséphine und dem Außenminister Talleyrand in Paris befreundet. Das half den Anholtern, ihre Freiheit zu behalten. Fatale Scheidung Damitwar es allerdings vorbei, als sich Napoleon von Joséphine scheiden ließ. Der Einfluss war dahin. Der den Anholtern freundlich gesinnte Außenminister war zuvor schon entlassen worden. Die Franzosen annektieren das Fürstentum. Der Wiener Kongress Aber es dauerte nicht lange und Napoleon war besiegt. 1815 trafen sich Europas Fürsten in Wien, um die alte Ordnung wiederherzustellen. Den Anholter Fürsten half das nichts. Ihr Staat wurde nicht mehr aufgerichtet, das Fürstentum stattdessen Preußen zugeschlagen. Ein Anholter als "Wunderwaffe" Johann Jakob von Brockhorst-Batenburg wurde seinerzeit einfach nur Graf Anholt genannt. Er wurde 1582 auf Burg Anholt geboren und war im Dreißigjährigen Krieg kaiserlicher Feldmarschall. Zu Ruhm gelangte er durch die Schlacht bei Stadtlohn (1623). Sie war ein Zusammentreffen der damals wichtigsten Kriegsherren. Der Graf wurde einer von ihnen durch diese Schlacht, in der er überraschend den berühmt-berüchtigten Christian von Braunschweig ("Der wilde Herzog") besiegte. Die evangelische Partei war danach lange Jahre geschwächt. Der Krieg ging erst 1648 zu Ende. Der Graf starb 18 Jahre vorher. hg

Der junge Adelsspross wird bis 1941 von einem Hauslehrer unterrichtet. Danach besucht er die Volksschule in Anholt. Noch während des Krieges wechselt er zum Wilhelm-Gymnasium in München respektive zur Oberrealschule nach Bocholt. Von 1946 bis zum Abitur 1954 besucht der spätere Fürst das Aloisiuskolleg (Jesuiteninternat) in Bad Godesberg.



Es folgen berufliche Anfänge bei der Werkzeugmaschinenfabrik Gebrüder Heller in Nürtingen. Auch die Studienzeit führt weg von Anholt. Zwei Semester studiert er Betriebswirtschaft in München. Es folgen zwei Semester in Paris, ehe er sein Studium nach zwei weiteren Semestern als Diplom-Kaufmann abschließt.

Im Jahr 1962 heuert Fürst Carl Philipp im Warenhaus der Firma Horten in Münster an. Nach sechsmonatiger Ausbildung im Verkauf folgt die Einarbeitung in die Position des Büro- und Personalchefs. Im Frühjahr 1964 der Wechsel nach Bremen, um die Vertretung eines Verwaltungsgeschäftsführers zu übernehmen. Die Bestätigung in dieser Position erfolgt im November des gleichen Jahres in Düsseldorf. Ab Frühjahr 1967 verschlägt es Carl Philipp zu Salm-Salm in das damals noch geteilte Berlin, wo er für die Tochtergesellschaft einer Schweizer Bank eine Holding verwaltet.

Dann ruft die Familie. 1969 übernimmt er von seinem Vater Fürst Nikolaus-Leopold die Leitung der Fürstlich Salm-Salm'schen Verwaltung. In dieser Tradition hat er nun die Aufgaben an seinen Sohn, Erbprinz Emanuel, abgegeben, der jüngst beim Festakt zu 50 Jahre Parkhotel die Rede hielt. Das Carl Phillip seine "Anholter Einheit", wie er es nennt, mit Museum, Park, Hotel-Restaurant sowie Wildpark am Herzen liegt, zeigt er immer wieder. Selbstverständlich schaute er mit Gattin Elisabeth beim Festakt vorbei.

