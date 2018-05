Cd-Tipps: Traumhaft

Emmerich

In Nordamerika sind sie schon eine Größe, jetzt fehlt nur noch der Durchbruch in Europa. Und der könnte den Sheepdogs mit ihrem aktuellen Album gelingen. "Changing Colours" ist eine Ode an die Musik der 1970er Jahre. Vor allem die Doobie Brothers kann man dort heraushören, manchmal auch die frühen Santana oder Bachman Turner Overdrive. Die traumhafte Zeitreise der fünf Kanadier zeichnet sich durch große Songs aus. Das Medley am Ende ist ein Feuerwerk im Retro-Sound. bal