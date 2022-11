Auftakt der Langlauf-Saison Olympiasiegerinnen Hennig und Carl starten mit höheren Erwartungen und neuen Zielen

Wenn im finnischen Ruka am 25. November die neue Weltcup-Saison der Langläuferinnen und Langläufer startet, dann gehen Katharina Hennig und Victoria Carl als Olympiasiegerinnen an den Start. Ein Status, an den sich die beiden auch nach ihrem Sensationssieg in Peking im Teamsprint und Silber im Team immer noch gewöhnen müssen. Beide gehörten schon vorher zur erweiterten Weltklasse, aber eben nur zur erweiterten. Die Siege machten oft andere, bekanntere Namen unter sich aus. Olympiagold hat Hennig und Carl nun noch mal in einen ganz anderen Kreis bei den Langläuferinnen gehoben.