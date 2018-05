Emmerich: Betuwe-Studie für Elten: Staatssekretär zurückhaltend

Emmerich Die Bundestagsabgeordneten des Krisengipfels haben sich mit Enak Ferlemann in Berlin getroffen.

Die Machbarkeitsstudie der Eltener Bürgerinitiative "Rettet den Eltenberg" liegt jetzt beim Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium vor. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der fünf Bundestagsabgeordneten hervor, die am vergangenen Samstag am Krisengipfel in Hochelten in Sachen Betuwe-Linie teilgenommen haben.