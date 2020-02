Debatte im sozialen Netzwerk : Nach AfD-Malbuch: Vorwürfe gegen „Alles über Emmerich“

Bei einer Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion NRW in Krefeld wurden Malbücher mit Seiten wie dieser verteilt. Foto: dpa/Andreas Bischof

Das sogenannte „Malbuch“ der Landtagsfraktion der AfD in Düsseldorf wirft auch in Emmerich Fragen auf. Das rassistische Machwerk der Rechtspartei sollte auch ein Thema in der Facebook-Seite „Alles über Emmerich“ werden.

Diese Seite hat 4400 Mitglieder.

Christopher Papendorf von der Bürgergemeinschaft Emmerich setzte dort am Mittwoch einen Kommentar ab. Dieser wurde prompt gelöscht. Das wiederum teilte Papendorf auf der Seite „Du bist Emmericher“ mit und trat eine lebhafte Diskussion los. Deren Inhalt: Die Seite sei schlichtweg Sprachrohr der AfD und dulde keine Kritik an der Partei.

Christopher Papenburg: Sein Post zum „Malbuch“ wurde gelöscht. Foto: Christian Hagemann

Worum geht es?

„Würde das Buch nicht verschenken“ – AfD-Chef Christoph Kukulies. Foto: van Offern, Markus (mvo)

In den „Malbüchern“ der AfD werden unter anderem bewaffnete Menschen unter türkischer Flagge gezeigt - offenbar bei einem Autokorso. Unter dem Banner „Wir baden das aus“ sind in einem Schwimmbad Vollverschleierte und eine Hand mit Messer zu sehen. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Die AfD-Landtagsfraktion wertete Kritik als „Angriff auf die Kunst- und Satirefreiheit“.

Papendorf schrieb auf der Seite „Alles über Emmerich“: „Liebe AfD-ler und Freunde des braunen Süppchens. (...) Zu diesem Zeitpunkt hieß es noch, dass nur Höcke ein Faschist sei und der Rest der AfD doch nur eine politische Veränderung in diesem Land wolle. Doch nun (auch wenn ich das schon vorher nicht geglaubt habe) kann ich das nicht mehr so ganz glauben. (...) Wenn ihr eure Kinder kleingeistig mit rassistischen Resentiments (das heißt auf Deutsch „Vorurteilen“ - für die kleinen braunen Sprachpuristen) oder faschistoiden Gedanken erziehen wollt – ebenfalls. Aber es ist die pure Dreistigkeit, Kindergedanken so plump und schnöde manipulieren zu wollen. Aber mal im Ernst @AfD Emmerich oder zum Beispiel @Odin Emmerich… erziehen Sie ihre Kinder nach diesen Maximen? Falls dem so ist, attestieren Sie sich nicht nur Erziehungsunfähigkeit, sondern leben so weit hinter dem Mond, dass Sie nicht mal mehr die ESA finden kann.“

Kurt Berndsen ist der Administrator der Gruppe, der das Recht hat, Inhalte zu löschen. Er schrieb: „Ich habe, wie ich das immer mache, jemanden aus der Gruppe entfernt, der beleidigt hatte. Es waren sehr viele Meldungen über diesen Post bei mir eingegangen und dann habe ich ihn mir durchgelesen. Ich lese nämlich noch lange nicht alles. Aber der entsprach schon den Meldungen wegen Beleidigung und Hassrede.“