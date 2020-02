Der Rhein ist schuld : Neumarkt-Baustelle ruht, bis das Hochwasser endet

Blick auf das Grundwasser in der Baugrube. Foto: Hagemann/Christian Hagemann

Die Baustelle am Neumarkt wird voraussichtlich so lange ruhen, bis der Rhein kein Hochwasser mehr führt.

Der Grund: Das Rheinhochwasser hat den Grundwasserspiegel nach oben gedrückt, so dass die Baugrube nun unter Wasser steht. Das Wasser kann nicht abgepumpt werden, sagt die Firma. Deshalb ruhen die Arbeiten so lange, bis der Rhein kein Hochwasser mehr führt und der Grundwasserspiegel wieder sinkt.

Ganz ruhen die Arbeiten am Neumarkt allerdings nicht. Das Bauunternehmen ist derzeit dabei, die Hügel an der Baustelle in Richtung Kirchstraße abzutragen. Dem Vernehmen nach war das eine Auflage der Berufsgenossenschaft, die befürchtete, die Erdmassen könnten irgendwann ins Rutschen kommen und die Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, gefährden.