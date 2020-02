Lesung : „Cannabis-Connection“ in Rees

„Cannabis-Connection“ in Rees

Die beiden Autoren Hoeps/Toes mit ihrem neuen Roman. Am 4. März stellen sie „Die Cannabis-Connection“ in Rees vor. RP-Archivfoto: detlev Ilgner. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Die Krimiautoren Thomas Hoeps und Jac. Toes lesen in der Stadtbücherei.

(RP) Am Mittwoch, 4. März, lesen die Krimiautoren Thomas Hoeps und Jac. Toes in der Stadtbücherei Rees. Das Autoren-Duo präsentiert dort um 20 Uhr seinen aktuellen Roman „Die Cannabis-Connection“.

„Thomas Hoeps und Jac. Toes arbeiten seit 2006 als einzigartiges deutsch-niederländisches Autorenteam zusammen“, erklärt Thomas Dierkes, Leiter der Reeser Stadtbücherei. In ihrem Roman „Die Cannabis-Connection“ plant die deutsche Regierung die Legalisierung von Marihuana und Haschisch. Diesem Vorhaben kann die niederländische Rauschgift-Mafia nicht tatenlos zusehen. Der beliebte Politiker Marcel Kamrath, der schon als Kandidat für ein Ministeramt in Berlin gilt, wird durch einen Jugendfreund in diesen gnadenlosen Machtkampf hineingezogen, der für ihn nicht nur das Ende seiner Karriere bedeuten könnte. „Der Roman wurde vor kurzem als einer von nur fünf Titeln für den ,Glauser’ nominiert, den höchstdotierten Krimipreis im deutschsprachigen Raum,“ weiß Büchereileiter Dierkes.