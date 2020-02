Mobilitätswende : CDU will besseres Radwegenetz

Radeln in Rees: Hier ist es ein Vergnügen, in den Außenbereichen oftmals nicht. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Die Reeser CDU möchte den Ausbau der Radwege in den Außenbereichen vorantreiben. Dabei soll auch geprüft werden, ob neue Radwege bei anstehenden Sanierungsmaßnahmen von Landesstraßen gebaut werden können.

Seit über zehn Jahren hat es Rees Schwarz auf Weiß: Sie ist eine „fahrradfreundliche Stadt“. Dieses Prädikat, nicht ganz unwichtig, wenn man um Tages- beziehungsweise Radfahrtouristen buhlen will, bekam Rees im Jahr 2008 sogar als erste Stadt im Kreis Kleve verliehen. Etliche andere sind dem Beispiel gefolgt. Auch bei den zwischenzeitlich durchgeführten Umfragen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) kam Rees bei Radlern immer gut weg. Im vergangenen Jahr belegte die Stadt in ihrer Kategorie sogar den landesweiten Spitzenplatz.

Doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn am Radwegenetz in Rees kommt auch immer wieder Kritik auf. Vor allem in den Außenbereichen gibt es Straßen, die für Radfahrer gefährlich sind, weil dort die Autos schnell fahren dürfen, während es gleichzeitig gar keine Radwege gibt. Das Problem: Weil es sich dabei oftmals um Landesstraßen handelt, kann die Stadt dort selbst keine Radwege bauen und das Land erachtet sie offenbar nicht für zwingend notwendig.