Kabarettist Marius Jung : Mit Humor und Satire gegen Vorurteile

Marius Jung. Foto: Guido Schroeder Fotografie

Düsseldorf Viele erleben täglich Rassismus und Diskriminierung. Der Schauspieler und Kabarettist Marius Jung gibt ihnen eine Stimme, auf der Bühne und in seinen Büchern. Jetzt ist er zu Gast beim „Talk im KUH“, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hötzendorfer

„Im Kulturbetrieb sind People of Color trotz Black Lives Matter und medienwirksamen Diskussionen über Gleichstellung nach wie vor unterrepräsentiert“, sagt Marius Jung. Der Schauspieler und Kabarettist weiß, wovon er spricht. „Mir wurde eine Serienhauptrolle als Chefarzt angeboten“, erinnert er sich. Spielen konnte Marius Jung den Mediziner jedoch nicht. Die Produktionsfirma begründete die Ablehnung damit, dass beim Publikum ein Arzt mit dunkler Hautfarbe wohl nicht ankomme.

Ist das wirklich so? Jung sagt: „Nein, denn die Realität zeigt uns, dass es natürlich People of Color als Ärzte gibt.“ Trotzdem ist seine Geschichte kein Einzelfall, wie ihm Kollegen bestätigten.

Aufgewachsen ist der Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen in Trier. Menschen mit schwarzer Haut gab es in seinem Umfeld nicht, denn sein leiblicher Vater zog ohne die Familie nach Chicago. So musste Marius Jung schon früh erfahren, was es heißt, sich durch sein Aussehen von der Mehrheit abzuheben.

Als Erwachsener entschied er sich, Rassismus und Diskriminierung zum Thema von Bühnenprogrammen zu machen. 2013 veröffentlichte er sein erstes Buch und sorgte mit dem satirisch provokanten Titel „Singen können sie alle! – Handbuch für Negerfreunde“ für reichlich Gesprächsstoff. Ironischerweise vor allem bei jenen, die außer dem Titel keine Seite in seinem Buch gelesen hatten.

Inzwischen geht der Vater einer Tochter auch in Schulen, hält Vorträge und versucht auf humorige Art, den Finger in eine tiefe Wunde zu legen, die vielen in seinem Publikum kaum bewusst zu sein scheint. „Ich höre immer wieder Sätze wie: Das habe ich gar nicht so gemeint oder: Wieso darf ich denn dieses oder jenes plötzlich nicht mehr sagen“, stellt Jung fest.

Der 57-jährige ist überzeugt davon, dass Kritik und Vorwürfe am Ziel vorbeigehen. „Ich setze lieber auf das Gespräch“, sagt er, denn „wenn ich erkläre, warum mich eine Aussage verletzt, kann ich mein Gegenüber dafür sensibilisieren“. Vorwürfe führten nur zu einer Abwehrhaltung und nicht zu einem Umdenken.

Am 17. Juli kommt Marius Jung nach Düsseldorf. Im Verein „Kunst und Haltung“, Hansaallee 159, will er beim „Talk im KUH“ mit dem Publikum ins Gespräch kommen, über Vorteile, Erfahrungen und nötige Veränderungen. Dabei geht es nicht nur um Diskriminierung und Rassismus im Alltag, sondern besonders im Kulturbetrieb, der sich selbst gern als offen und bunt darstellt. Im Gepäck hat Marius Jung sein aktuelles Buch „Wer wird denn gleich Schwarz sehen“, aus dem er Auszüge vorstellt und in dem er auch über eigene Vorurteile schreibt.