Pattscheid, Romberg, Linde feiern : Pa-Ro-Li-Land in Leverkusen steht ab Freitag Kopf

Pa-Ro-Li-Land in Leverkusen steht ab Freitag Kopf

Das amtierende Königspaar Christin und Sascha Lülsdorff mit ihrem Hofstaat freut sich, dass es am Freitag endlich losgeht mit Pa-Ro-Li. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Pattscheid Am Freitag, 1. Juli, geht es los auf dem Dorfplatz. Ein Jubiläum gibt es auch zu feiern: Die Sommer-Sause steigt zum 70. Mal.

Dass sie vor einem Jahr ihr Dorffest als Hybridveranstaltung mit Cocktail-Bringservice veranstaltet haben, weil wegen Corona nichts ging, war schon eine kreative Nummer. Aber so richtig vor Ort feiern, das macht noch mehr Spaß, findet die Dorfgemeinschaft Pa-Ro-Li (Pattscheid, Romberg, Linde). Und legt am Freitag, 1. Juli, los auf dem altbekannten Dorfplatz. Ein Jubiläum gibt es auch zu feiern: Die Sommer-Sause steigt zum 70. Mal.

Das Warm-up am Eröffnungstag startet um 19 Uhr mit Cocktails und DJ. Am Samstag zieht um 15 Uhr der große Festumzug mit liebevoll gestalteten Wagen ab Hotel Maihof durchs Pa-Ro-Li-Land. Ab 20 Uhr Tanzparty mit der Band „SwingDry“. Dabei wird es feierlich: Es zieht das Königspaar mit dem großen Hofstaat ein. „Getanzt wird hoffentlich bis in die Puppen“, schreiben die Pa-Ro-Li-Organisatoren.