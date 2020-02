Revision vor EuGH zurückgezogen : Freibad: Das Steuerproblem ist vom Tisch

Der Europäische Gerichtshof kippt nicht den steuerlichen Querverbund, wie er bei vielen Kommunen üblich ist. Die Reeser Stadtwerke dürfen wie vorgesehen die Verluste des Schwimmbads ausgleichen.

Mit Spannung hat die Stadt Rees, wie auch viele andere Kommunen in Deutschland, in den letzten Wochen nach Luxemburg zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) geblickt. Denn dort stand die hierzulande übliche steuerliche Querfinanzierung von kommunalen Verlustbringern auf dem Prüfstand.

Auch in Rees war dieses Instrument zur Finanzierung des geplanten neuen Freibades vorgesehen. Es war Voraussetzung dafür, dass die Planung überhaupt in Angriff genommen wurde.

Ein Fall in Mecklenburg-Vorpommern hätte diese Konstrukt nun ins Wanken bringen können. Wie in Rees geplant und in vielen Kommunen üblich, wurden dort die Verluste eines Schwimmbads von den ortsansässigen Stadtwerken als Betreiber ausgeglichen, die zugleich auch Energieversorger sind. Prüfer hatten das als „verdeckte Gewinnausschüttung“ beanstandet. Daran entzündete sich ein Rechtsstreit, der bis zum Bundesfinanzhof führte. Und der gab vergangenes Jahr den Klägern Recht.