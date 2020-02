Fußball : Gosens will „mit dem Herzen wählen“

Robin Gosens (links) – hier im Gruppenspiel gegen Manchester City – trifft am Mittwoch mit Atalanta Bergamo im Achtelfinale der Champions League auf den FC Valencia. Foto: dpa/Martin Rickett

Bergamo Robin Gosens sorgt mit Außenseiter Atalanta Bergamo in der Champions League für Furore. Bundestrainer Joachim Löw hat den Eltener Fußballer längst im Blick. Doch in der Brust des Linksverteidigers schlägt auch ein Herz für Oranje.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marco Mader

Robin Gosens mag sich noch nicht festlegen. „Wenn es wirklich dazu kommen sollte“, dass ihn Joachim Löw und Ronald Koeman anrufen, dann „musst du mit deinem Herzen wählen“, sagt der Eltener Fußball-Profi in Diensten von Atalanta Bergamo mit einem Lächeln: „Ich glaube auch nicht, dass es in diesem Fall eine gute oder schlechte Wahl gibt.“ Dass Gosens überhaupt die Wahl haben könnte, liegt an seiner Herkunft.

Der 25-Jährige, der mit Außenseiter Atalanta Bergamo in der Champions League für Furore sorgt und am heutigen Mittwoch (21 Uhr/Sky) im Achtelfinale auf den spanischen Klub FC Valencia trifft, hat eine deutsche Mutter und einen niederländischen Vater. „Ich fühle mich auch niederländisch und deutsch“, sagte er im Interview mit dem Fernsehsender NOS vor dem großen Spiel mit dem aktuellen Tabellenvierten der italienischen Serie A gegen den FC Valencia. La Gazetta dello Sport, die zweitälteste Sportzeitung der Welt, erscheint am heutigen Mittwoch in der Lombardei mit einer Sonderbeilage zu der Partie. Unter anderem gibt es ein Interview mit Robin Gosens, der als „Super Gosens“ bezeichnet wird.

Nachdem der Eltener, der am Weseler Berufskolleg sein Abitur gebaut hat, in der U-19-Mannschaft bei Borussia Dortmund durchs Probetraining gefallen war, wechselte er über die Grenze. Bis 2017 spielte er fünf Jahre in den Niederlanden. „Deutschland und die Niederlande sind fußballverrückt und leben den Fußball. Wenn ich mich wirklich entscheiden muss, fände ich das schwierig“, sagt er. Doch es könnte bald so weit sein.

Sowohl Joachim Löw als auch Ronald Koeman sollen den Linksfuß für die Europameisterschaft auf dem Zettel haben. „Ich persönlich habe von beiden Seiten noch nichts gehört und noch kein Telefonat geführt“, sagt Gosens. Doch nicht nur laut dem niederländischen Fachblatt Voetbal International ist es „nur eine Frage der Zeit“, bis Bundestrainer Löw oder Bondscoach Koeman durchklingeln. Gosens, der auf links perfekt in Löws neues System mit defensiver Dreierreihe und offensiven Außen passen würde, hat sich längst einen Namen gemacht.

Im vergangenen Sommer stand der Schalke-Fan kurz vor einem Wechsel zu den Königsblauen. Im Winter war neben RB Leipzig der FC Chelsea interessiert. Sieben Tore und fünf Vorlagen in 21 Ligaspielen für Bergamo sind eine eindrucksvolle Visitenkarte. Atalanta bezahlte 2017 läppische 900.000 Euro für Robin Gosens – jetzt soll er 18 Millionen Euro wert sein.

Für Gosens ist das eine unwirkliche Summe. „Ich bin nicht der typische Profi, und das ist mir sehr, sehr wichtig“, sagt er. Bei seinen ersten Spielen in der Königsklasse im vergangenen Herbst gegen all die „gigantischen Top-Stars“ habe er gedacht: „Wie kann das sein, dass du hier auf dem Platz stehst?“

Robin Gosens jobbte noch vor wenigen Jahren für 8,50 Euro die Stunde an einer Tankstelle. Ein Nachwuchsleistungszentrum hat er nie besucht – ein „Pluspunkt“, so Gosens, weil er immer noch dazulernen könne. Sein Ziel bleibt die Bundesliga. „Wenn Schalke anklopft, dann gehe ich“, sagt er, obwohl er sich in Bergamo „sehr wohl“ fühlt.

In seinem Kinderzimmer zu Hause in Elten steht in großen gelben Buchstaben der Spruch „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“ über dem Bett an der Wand. Robin Gosens macht keinen Hehl daraus, dass er auch von Länderspiel-Einsätzen träumt. Die Frage bleibt nur, in welchem Trikot der 25-Jährige dann auflaufen wird.

(SID)