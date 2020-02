Gegner des Kiesabbaus : Aktionsbündnis „Niederrheinappell“ stellt sich neu auf

Niederrhein Der lose Zusammenschluss von Bürgerinitiativen gegen den Kiesabbau wurde jetzt in einen Verein überführt.

(RP) In der vergangenen Woche wurde das „Aktionsbündnis Niederrheinappell“ in einen Verein überführt. Dieser hat sich zur Aufgabe gemacht, die einzigartige Niederrheinische Kulturlandschaft vor einem übermäßigen Kiesabbau zu schützen.

Am vergangenen Mittwoch trafen sich nun rund 50 Bürgerinnen und Bürger aus den Kreisen Wesel, Kleve, Viersen und Borken in Kamp-Lintfort, um das Aktionsbündnis Niederrheinappell in einen Verein zu überführen. Der Verein wird die Eintragung ins Vereinsregister beantragen und danach den Namenszusatz „e.V.“ erhalten.