Aasee in Bocholt

Bocholt Dies ist eine Meldung aus der Rubrik „Sachen gibt’s, die gibt es gar nicht“. Weil es die Polizei aber meldet, stimmt die Sache natürlich.

Zu einer ungewöhnlichen Verfolgungsfahrt kam es in der Nacht zum Freitag auf dem Bocholter Aasee.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen wenige Minuten später ein und konnten das entwendete Tretboot auf dem See noch sehen. Kurz entschlossen nahmen die Beamten die Verfolgung auf - in einem Tretboot, welches ihnen der Zeuge zur Verfügung gestellt hatte.

Der Abstand wurde schnell geringer, aber dem Dieb gelang es noch rechtzeitig das rettende Ufer in Höhe des großen Parkplatzes "Im Königsesch" zu erreichen und zu flüchten. Die angeforderten Unterstützungskräfte, die den Dieb am Uferbereich hätten "in Empfang" nehmen sollen, kamen leider zu spät. Das Tretboot wurde durch den Zeugen wieder abgeholt.