Rees: Ab Freitag Schützenfest 2018 in Empel

Rees : Ab Freitag Schützenfest in Empel

Das Foto zeigt den Empeler Festumzug im Jahr 2016. Foto: Markus van Offern

Empel Schützen feiern von Freitag bis Montag. Gäste sind wie in jedem Jahr gern gesehen.

Die St. Johannesschützen Empel treffen zur Zeit die letzten Vorbereitungen für das diesjährige Schützenfest vom 3. bis 6. August. Es werden Nachfolger für das

scheidende Königspaar Timo Hartung und Lea Seelen gesucht.

Das Schützenfestprogramm beginnt am Freitag mit der „1-Euro-Party“, zu der das VGER-Team die Musik stellt. Beginn ist um 21 Uhr.

Die Jungschützen beginnen dann am Samstag um 15 Uhr mit dem Jungschützen- Königschießen. Um 18 Uhr ist dann die Festmesse für die Lebenden und Verstorbenen der Bruderschaft im Festzelt. Die Schützen treten um 19.05 Uhr an, um die Auszeichnungen aus dem Vereinswanderpreisschießen in Empfang zu nehmen. Um 19.15 Uhr ist Abmarsch zur Gefallenenehrung am Ehrenmal und zum Zapfenstreich auf dem Bahnhofsvorplatz. Nach der Rückkehr ins Festzelt wird die Abordnung der Bienener St. Lambertus-Schützenbruderschaft mit dem Tambourkorps abgeholt. Zum Tanz spielt die Kapelle „Moonlight“ aus Xanten. Die Jungschützen ermitteln in dieser Zeit den neuen Jungschützenkönig.

Am Sonntagmorgen treten die Schützen um 10 Uhr an, um den Vogel abzuholen und aufzusetzen. Anschließend erfolgt das Preisvogelschießen, verbunden mit dem Frühschoppen im Festzelt. Am Nachmittag bietet der Festwirt ab 14.45 Uhr einen Kaffeeklatsch für „Jedermann“ im Festzelt. Die Schützen treten zum Hauptfestakt um 15.45 Uhr im Festzelt an. Um 16 Uhr ist der Abmarsch zum Abholen der Fahnen. Der Thron mit den Ehrengästen wird bei Meyboom abgeholt. Auf dem Bahnhofsplatz findet dann der Festakt mit der Begrüßung, den Ansprachen und den Ehrungen statt. Es schließt sich das Fahnenschwenken an.



Nach dem Festakt ziehen die Schützen zur Reeserstraße zur Parade. Es folgt ein Umzug über die Reeser- und Hurler Str. und Am Bogen, An der Landwehr, Reeser Str. und anschließend der Rückmarsch zum Festzelt. Es folgt dann das Preisvogelschießen und das Schießen um die Würde des neuen Königs 2018. Ab 19 Uhr sind die Schützen und Gäste mit „Pete und Anke“ zum Tanz eingeladen. Nach dem Königsschuss werden dann dem neuen Königspaar die Insignien überreicht.

Am Montagmorgen treten die Schützen um 9 Uhr an, um den Vogel abzuholen, danach gibt es dann ab 9.30 Uhr im Festzelt ein gemeinsames Frühstück. Beim anschließenden Frühschoppen kann wieder getanzt werden. Das Vogelschießen erfolgt parallel dazu. Um 17.15 Uhr treten die Schützen wieder an. Um 17.30 Uhr wird das neue Königspaar mit Throngefolge abgeholt. Es schließt sich die Inthronisation und das Fahnenschwenken auf dem Bahnhofsvorplatz an. Nach der Parade in der Dorfmitte und dem Umzug durch den Ort zum Festzelt beginnt das Vogelschießen um die Würde des Vizekönigs.

Um 20 Uhr beginnt der Krönungsball mit der Kapelle „Moonlight“. Zum Krönungsball wird dann das Königspaar der Millinger St. Quirinus-Schützenbruderschaft mit Throngefolge und die Abordnung der Schützen anwesend sein. An allen Tagen werden die musikalische Begleitung das Millinger Tambourkorps und die Original Niederrhein Musikanten als Blasmusik übernehmen. Für die Kinder wird ein Kinder-Karussell im Freizeitzentrum aufbaut.

Auch wird es wieder eine kostenlose Verlosung geben, bei der unter anderem ein Grill, Verzehrgutscheine und Frühstückskörbe zu gewinnen sind. Mit dem Kauf von je zehn Biermarken wandert ein Los in die Lostrommel. Verlosung ist am Montag.

(RP)