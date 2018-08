Rees: Nachtwächter Tommy Nienhuysen verrät seinen Lieblingsort

Rees : Sehnsuchtsort Rhein

Rees Tommy Nienhuysens Lieblingsort liegt am Rhein. Dort lässt er gerne die Seele baumeln und Steine flischten und kommt zur Ruhe.

Tommy Nienhuysen muss nicht lange darüber nachdenken, welchen „Lieblingsort“ er in Rees hat. Der gelernte Friseurmeister, der inzwischen mehr als Nachtwächter und mit seiner europaweit einzigartigen Henkersnacht-Führung für Schlagzeilen und Fernsehberichte sorgt, geht am liebsten an den Rhein. Zwar mag er auch die historische Rheinpromenade, die jährlich viele tausend Besucher erfreut, doch sein „Geheimtipp“ ist bei weitem nicht so bekannt wie der Bereich entlang der historischen Stadtmauer.

Nach Feierabend schwingt sich der 47-Jährige gern aufs Fahrrad, fährt von der Fallstraße aus wenige Minuten über den Deich bis auf Höhe des Sportplatzes an der Lindenallee, biegt dann rechts ins Naturschutzgebiet ab, überquert die kleine Altrheinbrücke und radelt immer geradeaus bis zum Hauptstrom. Exakt auf Rheinkilometer 836,5 setzt er sich dann ans Ufer, das neben hellem Sand und viel Kies noch andere Überraschungen zu bieten hat.

Große und kleine Trümmer (Tommy Nienhuysen vermutet Schutt aus dem kriegszerstörten Köln) liegen überall am Reeser Rheinufer herum.

„Ich mag hier die Ruhe und die Einsamkeit und vor allem das Plätschern des Wassers“, sagt der Sohn eines Deutschen und einer Schwedin. „Wir haben früher viele Urlaube in Schweden verbracht und waren dort eigentlich immer am Wasser. Wahrscheinlich ruft deshalb auch das Plätschern so gute Erinnerungen bei mir wach.“ Gern kommt dann auch das Kind im Manne wieder durch: Tommy Nienhuysen greift zu einem flachen Kiesel und lässt ihn über das Wasser „flitschen“. Drei, vier, fünf Mal springt der Stein über die Oberfläche des Rheins, während sich von links das große Frachtschiffe nähert und für stärkeren Wellengang am Ufer sorgt.

Rechts schweift derweil der Blick zur Rheinbrücke. „Von hier aus kann man auch noch einen Teil der Reeser Rheinpromenade sehen“, sagt Nienhuysen. „Luftlinie ist dieser Strand nur 500 Meter vom Zentrum entfernt, aber nur wenige Reeser kommen hierher.“ Auch Angler gehen so gut wie nie dorthin. Sie sitzen lieber auf den Kribben inmitten des Stroms oder auch Richtung Reeserward, ein Stück hinter der Rheinbrücke gelegen, an der „Liebesallee“. Welche Liebesallee? „So nannte man doch früher das Stück hinter der Rheinbrücke“, sagt Tommy Nienhuysen und erklärt: „Dort fuhren viele junge Leute mit ihrer Freundin oder ihrem Freund hin, weil sie noch bei den Eltern wohnten und keine eigene Wohnung hatten.“

Von der „Liebesallee“ zurück zum „Lieblingsort“: Tommy Nienhuysen hat ihn erst vor wenigen Jahren entdeckt, als er mit dem Hund einer Mitarbeiterin Gassi ging. „Natürlich habe ich auch schon als Kind viel Zeit am Rhein verbracht, aber in jungen Jahren merkt man gar nicht, wie toll es am Rhein ist – er ist halt einfach da“, sagt Nienhuysen. „Mit Freunden bin ich als Kind auf den Treckern der Futtermittelfabrik Wentges, direkt am Rhein gelegen, rumgeklettert. Dann schwand das Interesse an Aktivitäten an der Promenade, aber als dann vor 19 Jahren die erste Tochter zur Welt kam, bin ich verstärkt mit dem Kinderwagen auf der Promenade Spazieren gegangen und dachte plötzlich: Mensch, das ist echt schön hier.“

Eingebrannte Schriftzüge lassen erkennen, woher die Dachziegel stammen, deren Bruchstücke am Reeser Ufer zu finden sind.

An seinem „Lieblingsort“ macht er am liebsten gar nichts. Nur gucken. Allenfalls Kaffee trinken, zwei, drei Zigaretten rauchen oder mit dem Neffen quatschen. Spannend wird es allerdings ein bisschen entfernt vom Sandstrand. Dort geht Tommy Nienhuysen gern auf Entdeckungstour und entwickelt den Ehrgeiz eines Archäologen.

Wenn das Wasser des Rheins nicht zu hoch ist, sieht man am Ufer überall Schutt von Häusern, die im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurden und angeblich von Köln per Schiff ans Reeser Ufer gebracht wurden. „Das haben mir ältere Reeser erzählt“, sagt Nienhuysen über das Ergebnis seiner Recherchen, „aber ob das wirklich stimmt, kann mir auch bei der Stadt Rees niemand sagen.“ Eines steht auf jeden Fall fest: Manche Schuttteile, grau, riesig und manchmal aufwendig behauen, wirken so, als wären sie direkt vom Kölner Dom gefallen. Auch Gesimse, Porzellan- und Glasscherben und jede Menge Bruchstücke von Dachziegeln, teilweise mit höchst informativer, eingebrannter Beschriftung, liegen überall am Ufer und im flachen Wasser herum. „Oft frage ich mich: Zu welchem Haus in welchem Kölner Stadtteil mag dieses Mauerstück gehört haben? Und was wurde aus den Menschen, die darin wohnten?“

Eine weitere Frage, die sich Tommy Nienhuysen mit Blick auf den Rhein stellt, lautet: „Warum gehen verhältnismäßig wenige Menschen abends am Rhein spazieren? Sie sitzen auf ihrem Sofa und schauen fern, vielleicht sogar Natur-Dokumentationen, während die Schönheit des Rheins – völlig ungesehen – an ihnen vorbeifließt.“

(ms)