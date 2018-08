Emmerich: Maria Verbücheln wird heute 90 Jahre alt

Klein-Netterden Runder Geburtstag in Klein-Netterden: Maria Verbücheln wird heute 90 Jahre alt. Ein Blick zurück auf ein Leben voller Arbeit. Ihr verstorbener Ehemann Clemens war Ratsherr, Ortsvorsteher und stand an der Spitze der Deichschau.

Maria Verbücheln wird heute 90 Jahre alt. Friedensreich Hundertwasser, berühmter österreichischer Maler und Architekt. Che Guevara, argentinischer Politiker und Guerillaführer, Shirley Temple, US-amerikanische Schauspielerin. Und Ariel Scharon, israelischer General und Politiker sie alle wurden ebenfalls 1928 – in dem Jahr, in dem Blitzlichtbirne, Geigerzähler und Plexiglas erfunden wurden – geboren. Während diese Prominenten bereits verstorben sind, feiert die Seniorin aus Klein-Netterden recht munter ihren Geburtstag.

Heute erwartet sie Freunde, Bekannte und Familienangehörige, die ihr Zuhause gratulieren, am Samstag feiert sie mit den Nachbarfrauen im nahegelegenen Mu-Café. „Da meine Tochter in Reha und mein Sohn im Krankenhaus ist, werden wir das Familienfest verschieben, bis alle wieder gesund sind“, sagt die Jubilarin. Sechs Enkelkinder zwischen 25 und 37 Jahre und ein Urenkel im Alter von fünf Jahren gehören zu ihrer Familie.

Mit 19 Jahren machte Maria den Führerschein, schließlich liegt der Hof außerhalb. Sie war froh, mobil zu sein. Ihr erstes Auto war ein Opel Rekord. Im letzten Kriegsjahr besuchte sie für ein Jahr die Hauswirtschaftsschule in Ratingen. Bei einem Treffen der Landjugend lernte sie nach dem Krieg Clemens Verbücheln aus Borghees kennen. Am 20. Mai 1952 heirateten sie in der Liebfrauen-Kirche. Sie bekamen drei Kinder: Karl-Josef wurde 1953 geboren, Tochter Monika 1954 und Sohn Giesbers, der mit seiner Ehefrau Angelika den Hof bewirtschaftet, kam 1957 zur Welt.

Ehemann Clemens war bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 1989 insgesamt 25 Jahre CDU-Ratsmitglied und viele Jahre Ortsvorsteher in Klein-Netterden. Ebenfalls 25 Jahre – bis zum Jahr 2000 – stand er als Deichgräf an der Spitze der Deichschau Emmerich und war stellvertretender Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Netterdenscher Kanal. Ehefrau Maria hielt ihm immer den Rücken frei, wenn er unterwegs war. Beide liebten das Reisen, waren unter anderem in Kanada, in vielen Ländern Europas und in den USA, als Tochter Monika mit ihrer Familie dort für drei Jahre lebte. Im Februar 2013 verstarb ihr Mann Clemens Verbücheln im Alter von 87 Jahren Ein Jahr vorher konnten sie noch die Diamantene Hochzeit feiern.