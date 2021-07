Lottoannahmestelle in Voerde : Dieb greift in Ladenkasse und flüchtet

Dieb greift in Ladenkasse und flüchtet

Lottoannahmestelle in Voerde

Voerde Erst peilte er die Lage, dann griff er in die Kasse: Die Inhaberin einer Lottoannahmestelle in Voerde wehrte sich gegen den Unbekannten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mit einem dreisten Dieb bekam es am Montagnachmittag die Inhaberin einer Lottoannahmestelle an der Bahnhofstraße in Voerde zu tun. Gegen 16.15 Uhr betrat ein Unbekannter das Geschäft, täuschte zunächst Kaufinteresse vor und verließ dann wieder den Laden. Zehn Minuten später erschien der Unbekannte erneut. Der Mann kaufte eine Kleinigkeit und bezahlte. Danach gab er vor, noch Zigaretten kaufen zu wollen. Als die 53-jährige Inhaberin die Kasse öffnete, langte der Unbekannte hinein, riss dabei einen Spuckschutz um und ergriff Bargeld.