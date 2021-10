Kundin erleidet Schock : Filialleiter bei Rangelei mit Zahnbürsten-Dieb verletzt

Krefeld In der Innenstadt hat die Polizei am Mittwoch, 13. Oktober, gegen 13.10 Uhr einen Ladendieb festgenommen, der versucht hatte, Zahnbürstenköpfe zu stehlen.

Beide hatten dunkle Oberteile an, einer trug eine Jeanshose und Schuhe mit heller Sohle und hatte kurze dunkle Haare. Der andere war mit einer dunklen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.