Goerg Kreß hört als Sportlicher Leiter bei Kleve auf

Niederrhein Georg Kreß hört als Sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten auf. Sonntag steigt das Pokalspiel beim Landesligisten Klosterhardt.

Es ist ein Paukenschlag zum Ende einer ruhigen Sommervorbereitung am Bresserberg. Georg Kreß, der die Geschicke des 1. FC Kleve seit 2016 maßgeblich geprägt hat, hört als Sportlicher Leiter beim Aufsteiger in die Fußball-Oberliga auf. „Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Das ist mit der ehrenamtlichen Tätigkeit beim FC nicht zu vereinbaren. Wenn ich im Urlaub bin, will ich einfach nicht mehr dauernd von Spielerberatern angerufen werden“, sagt Kreß, der sein größtes Ziel mit der Klever Team ohnehin schon erreicht hat: „Wir sind nun aus der Landesliga aufgestiegen. Das wollten wir vor zwei Jahren unbedingt gemeinsam schaffen.“

Der Verein verliert einen erfahrenen Fußballfachmann, der schwer zu ersetzen ist – zumal so kurz vor der neuen Spielzeit. Das weiß auch Co-Trainer Lars van Rens: „Ich war ein bisschen überrumpelt, aber die Entscheidung deutete sich an. Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, respektiere jedoch seinen Schritt.“

Am kommenden Wochenende wartet in der ersten Runde des Niederrheinpokals erst einmal eine sportliche Herausforderung auf die Kicker von Trainer Umut Akpinar, der nach seinem Urlaub auch wieder an der Seitenlinie stehen wird. Auswärts trifft der Oberligist auf Landesligist Arminia Klosterhardt. „Ich könnte mir keine bessere Generalprobe für den Liga-Start vorstellen. Klosterhardt hat die wohl jüngste Truppe der Landesliga und will ausschließlich technisch versierten Fußball spielen“, sagt Spielführer Fabio Forster. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit verlief solide: Unter anderem gegen Straelen, Rhede und Wesel siegten die Schwanenstädter, gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach, die U19 vom 1. FC Köln und die Sportfreunde Hamborn hatten sie das Nachsehen. „Während einer Vorbereitung kann nie alles klappen und es können auch nicht alle Partien gewonnen werden. Dafür probiert man zu viel aus“, sagt van Rens, dem aber die Trainingsmoral seiner Balltreter imponiert: „Auch nachdem Umut weg war, haben sie bei der teils extremen Witterung immer alles investiert. Der Übergang war nahtlos.“ Das aber war auch nötig, schließlich ist der Konkurrenzkampf im Kader groß.