Landwirt aus Uedem vor Gericht

UEDEM/KLEVE Dem 46-Jährigen aus Uedem wird vorgeworfen, mit einer Eisenstange auf Kreisveterinäre eingeschlagen zu haben, die bei ihm erhebliche Mängel beim Tierschutz feststellten. Ist die Anklage zu mild formuliert?

Am kommenden Donnerstag, 9. August, beginnt nun der Prozess vor der ersten großen Strafkammer des Klever Landgerichtes. Angeklagt ist der heute 46-jährige Landwirt dabei wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Letzteres, da er damals, als er von dem Kreismitarbeiter abließ, von jenem forderte, den Kontrollbericht so auszufüllen, „als hätten keine Mängel vorgelegen“, so das Landgericht. Zunächst war der allerdings noch wegen des Verdachts auf versuchten Mord beziehungsweise Totschlag ergangen. Wie der Anwalt des 29-jährigen Opfers, Wolfgang Köhler aus Düsseldorf, im Vorfeld der Verhandlung mitteilte, wurde dieser Vorwurf „herabgestuft“. Außerdem sei dem Angeklagten „mit aus unserer Sicht problematischer Begründung verminderte Zurechnungsfähigkeit zugebilligt“ worden, so der Rechtsanwalt weiter.